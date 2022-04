Fahrer erwartet Strafverfahren : Hochzeitskorso auf A2 bei Castrop-Rauxel bremst Streifenwagen aus

Castrop-Rauxel Nach dem Hochzeitskorso auf der Autobahn 2 bei Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet hat die Polizei Strafverfahren gegen die zwei Männer eingeleitet. Sie mussten außerdem ihre Führerscheine abgeben.

Am Samstagnachmittag zwangen zunächst mehrere hochmotorisierte Luxusautos auf allen drei Spuren der A2 in Fahrtrichtung Oberhausen andere Teilnehmer mit eingeschaltetem Warnblinklicht zum Bremsen, wie die Polizei in Münster am Mittwoch erklärte. Auch in Fahrtrichtung Hannover hätten Anrufer kurze Zeit später einen Hochzeitskorso gemeldet.