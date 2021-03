Kostenpflichtiger Inhalt: Heiraten trotz Corona : Wenn Hochzeiten zu Infektionscluster werden

Das Ordnungsamt in Viersen kontrollieren im Oktober eine Hochzeitsfeier. Foto: Martin Röse

Exklusiv Duisburg 2020 gab es in Nordrhein-Westfalen 104 Polizei-Einsätze im Zusammenhang mit Hochzeiten. Die Feiern können in der Pandemie dazu beitragen, dass die Inzidenzwerte ganzer Städte in die Höhe schießen.