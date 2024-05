NRW-Zahlen aus 2023 Deutlich weniger Geburten und Hochzeiten – dieser Monat war für Feiern am beliebtesten

Im vergangenen Jahr kamen in NRW rund 155.500 Kinder auf die Welt – das waren 5,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor und sogar 11,3 Prozent weniger als 2021, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Dabei gab es allerdings deutliche regionale Unterschiede: Während die Zahl der Geburten in Düsseldorf um 12,3 Prozent zurückging, stieg sie etwa in Duisburg um 8,0 Prozent an.