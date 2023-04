Hochzeiten im Jahr 2023 Der allerschönste Tag im Leben – so klappt's

Beim Thema Hochzeiten stehen für das Brautpaar viele Entscheidungen an: modern oder klassisch, große oder kleine Feier, zu Hause oder im Ausland? Marie Alsleben ist Weddingplanerin, seit sechs Jahren plant sie Hochzeiten in Düsseldorf, NRW und in der ganzen Welt. „Jede Hochzeit ist einzigartig und wunderschön. Aber es gibt natürlich schon Hochzeiten, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind“, sagt sie. Ein Paar aus Los Angeles zum Beispiel – er Perser, sie von den Philippinen – feierte im vergangenen Jahr eine große und bunte Hochzeit in der Pfalz. „Ein anderes Paar feierte eine malerische Hochzeit direkt am Zürichsee in der Schweiz, besonders Hochzeiten im Ausland haben natürlich immer einen gewissen Seltenheitswert“, sagt Alsleben.