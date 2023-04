Romantisch bis industriell Die schönsten Orte für Hochzeitsfotos in unserer Region

Schloss Landsberg im Ruhrtal, Essen

Wer es nicht ganz so barock mag, der hat immer noch reichlich Auswahl in unserer Region an märchenhaften Schlössern und Burgen in NRW. Schloss Landsberg bei Essen-Kettwig liegt eigentlich noch auf Ratinger Gebiet. Das Schloss, dessen Ursprünge im Mittelalter liegen, wurde 1903 an den Industriellen August Thyssen verkauft und ist öffentlich nicht zugänglich. Der naturbelassene Park mit seinen Brunnenanlagen hingegen schon.