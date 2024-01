Hochwasserlage in NRW Ende des Dauerregens in Sicht

An insgesamt 53 von 104 Messstationen waren am Donnerstagvormittag Hochwasser-Warnstufen erreicht worden, wie das Umweltministerium mitteilte. Sorgen bereiten den Einsatzkräften die teils beschädigten und aufgeweichten Deiche. Dort sondieren unter anderem Deichläufer die Lage und reparieren beispielsweise neu aufgetretene Löcher. Knapp 2600 Feuerwehrleute und THW-Helfer waren am Donnerstagvormittag im Hochwasserschutz landesweit im Einsatz. Man gehe nicht davon aus, dass eine Hochwasserlage wie vor Weihnachten erreicht werde, hieß es. In NRW sind laut Innenministerium ausreichend Sandsäcke vorhanden. Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte an, den Katastrophenschutz auszubauen. „Unsere Einsatzkräfte brauchen die bestmögliche Ausstattung, um vorbereitet zu sein“, sagte Reul. „Daher werden wir in Nordrhein-Westfalen weiter in den Katastrophenschutz investieren.“