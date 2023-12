Weiterer Regen erwartet Hochwasserlage in NRW bleibt angespannt

In Düsseldorf wird der Scheitelpunkt des Rhein-Hochwassers laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) wohl in der Nacht zu Mittwoch erreicht. In Düsseldorf lag der Pegel am Dienstag bei 7,65 Meter, rund 7,80 Meter wurden erwartet. In Köln erreichte der Pegel am zweiten Weihnachtstag 8,07, viel höher soll er auch nicht steigen. Ab 8,30 Meter müsste die Schifffahrt eingestellt werden. Sowohl in Köln als auch in Düsseldorf gelten aber Einschränkungen für Schiffe, diese müssen langsamer und in der Flussmitte fahren. Die Ems verzeichnete mit 7,65 Meter einen historisch hohen Pegel. In den kommenden Tagen sollen laut WSV die Pegel der meisten Flüsse in NRW deutlich fallen.