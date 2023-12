Höchste Warnschwelle überschritten Hochwassergefahr in vielen Teilen von NRW - Wüst dankt Helfern

Für die Deiche in Nordrhein-Westfalen bedeutete das Hochwasser eine starke Beanspruchung, teilte das Umweltministerium mit. An einigen Schutzanlagen im Land müssten Einsatzkräfte Stabilisierungsmaßnahmen durchführen. Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) werde sich daher am Montag am Ruhrdeich in Oberhausen ein Bild der Maßnahmen machen.