Weiter steigende Pegel Hochwassergefahr in NRW noch nicht gebannt

Die Hochwasserlage in Teilen von NRW bleibt angespannt. Durch die anhaltenden Regenfälle sind gerade an kleineren Bächen und Flüssen die Pegelstände wieder gestiegen, vor allem an der Ems und der Lenne. Mit 47 von 104 Messstationen waren fast an der Hälfte der Stationen am Mittwochvormittag in NRW die Hochwasser-Warnschwellen 1 und 2 überschritten, berichtete das Umweltministerium. An Messstationen der Weser könne ein Überschreiten der höchsten Warnschwelle 3 nicht ausgeschlossen werden. Damit können dort auch bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden. Es sei davon auszugehen, dass gerade an kleineren Gewässern, an denen bereits die Warnstufe 1 gilt, mit weiteren Niederschlägen die Warnstufe 2 erreicht werden könne.