Konflikt um Rückstau der Rur : Lage in Wassenberg entspannt sich

Das Hochwasser im Wassenberger Ortsteil Ophofen geht allmählich zurück. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Wassenberg Bürgermeister Marcel Maurer zeigt Verständnis für das Schließen der Schleusen auf niederländischer Seite. Er hätte an deren Stelle genauso gehandelt. Das Wasser im WassenberGs Ortsteil Ophoven ist mittlerweile gesunken, es hat keine weiteren Dammbrüche gegeben.

Nach einem Dammbruch an der Rur bei Wassenberg am Freitagabend entspannt sich die Lage dort allmählich wieder. Das einströmende Wasser hatte den Ortsteil Ophoven teilweise überschwemmt, 700 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. „Die Situation hat sich deutlich verbessert“, sagte Bürgermeister Marcel Maurer (CDU) am Sonntagvormittag. Weitere Dammbrüche habe es nicht gegeben, Kanäle würden das Wasser wieder aufnehmen, die Feuerwehr großflächig abpumpen. Maurer: „Wenn das so bleibt, können wir die Evakuierungsvorsorge für die Ortsteile Effeld und Steinkirchen aufheben. Wir hoffen, dass wir das Schlimmste überstanden haben.“

Etwas entschärft hat Maurer auch den Konflikt mit den benachbarten Niederländern. Am Freitagabend hatte es auf deutscher Seite Unmut darüber gegeben, dass in Roermond die Schleusen zur Rur geschlossen wurde, weil dies, so die Vermutung, zu einem Rückstau auf deutscher Seite geführt habe und der Damm dadurch gebrochen sei. Die Bitte, die Schleusen wieder zu öffnen, wurde von den Niederländern abgelehnt. Nach einem Gespräch mit dem niederländischen Wasserverband Waterschap Limburg zeigte Maurer jedoch Verständnis für deren Situation. „Ich kann nachvollziehen, dass der Bürgermeister von Roermond seine Stadt schützen muss und hätte an seiner Stelle genauso gehandelt“, sagt Maurer.

Die Niederländer hätten ihm gegenüber dementiert, dass sich das Schließen der Schleusen auf den rund 15 Kilometer entfernten Damm auf deutscher Seite auswirken könne. In Roermond sollte dadurch der Zufluss zur Maas gestoppt werden; geöffnet werden könnten die Schleusen erst wieder, wenn der Pegelhöchststand der Maas überschritten sei. „Bei uns gibt es zu den Auswirkungen andere Stimmen, und wir werden dies auch noch berechnen lassen“, sagt Maurer. In der Kürze der Zeit sei das bisher nicht möglich gewesen. Maurer möchte aber keine Schuldzuweisungen aufwerfen und damit böses Blut schüren, man komme gut mit den Nachbarn aus. „Ich hätte mir aber eine Info von niederländischer Seite gewünscht“, so der CDU-Politiker.