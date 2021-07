Hochwasser-Katastrophe : Zahl der Unwetter-Toten in Deutschland steigt auf 157

Foto: Christoph Reichwein (crei) 16 Bilder Häuser und alte Burg in Erftstadt durch Flut zerstört

Liveblog Düsseldorf Die Zahl der Toten durch das verheerende Unwetter ist auf 157 gestiegen. In der Nacht zu Sonntag waren auch Bayern und Sachsen betroffen. In Erftstadt und an der Steinbachtalsperre bleibt die Lage weiter angespannt. Alle Entwicklungen im Newsblog.