Hochwasser-Katastrophe : Niederlande weisen Wassenbergs Bitte um Schleusen-Öffnung ab

Foto: Christoph Reichwein (crei) 16 Bilder Häuser und alte Burg in Erftstadt durch Flut zerstört

Liveblog Düsseldorf Die niederländischen Behörden haben die Bitte des Bürgermeisters von Wassenberg zum Öffnen der Schleusen der Rur in Roermond abgewiesen. Man sehe keinen Zusammenhang zwischen einem Dammbruch an der Rur und dem Schließen der Schleusen auf niederländischer Seite. Derweil hat sich die Opferzahl in NRW und Rheinland-Pfalz auf 143 Menschen erhöht. Alle Entwicklungen im Newsblog.