Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz : „Der Wiederaufbau wird Jahre dauern“

Liveblog Düsseldorf Armin Laschet hat sich am Freitagabend mit einer Rede an die Bürger in den Katastrophenregionen gewendet. Und: Die Autobahnen A1 und A61 im Süden Nordrhein-Westfalens sind durch die Hochwasserkatastrophe stark beschädigt worden. Es drohen monatelange Reparaturarbeiten. Alle Entwicklungen im Newsblog.