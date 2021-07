Appell an Bevölkerung : Polizei warnt vor Katastrophen-Tourismus

Düsseldorf In die Katastrophengebiete fahren offenbar auch Menschen, die sich die Zerstörungen selbst anschauen wollen. Dabei behindern sie die Rettungskräfte – und bringen sich selbst in Gefahr.

Die Polizei appelliert an mögliche Schaulustige, erst gar nicht anzureisen: Altena sei weiter nicht oder nur schwer erreichbar. Die Zufahrtswege seien freizuhalten. „Wer dort reinfährt, behindert die Rettungskräfte mit ihren schweren Geräten bei den Räumungsarbeiten. Das gilt auch für private Hilfskräfte“, so die Polizei. „Wenn wir Leute an den Absperrungen antreffen, schicken wir sie weg. Wir können sie da wirklich nicht gebrauchen“, sagt ein Sprecher der Polizei. Er vermutet, dass diejenigen ihre Neugierde befriedigen wollen. „Manche wohnen vielleicht noch zehn bis 15 Straßen weiter weg und wollen sehen, ob es wirklich so schlimm ist“, so der Sprecher. Die Polizei kann den Hochwasser-Touristen Platzverweise erteilen. „Im schlimmsten Fall wandern sie in die Zelle. Aber soweit ist es nicht gekommen“, so der Polizeisprecher.