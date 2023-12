Hochwasserlage in NRW Langer Kampf um die Deiche

Der Deutsche Wetterdienst hob vorerst alle bestehenden Unwetterwarnungen zu ergiebigem Dauerregen für NRW auf. Dennoch bleibe die Lage an vielen Flüssen und in von Hochwasser bedrohten Regionen angespannt, zudem soll es weiter regnen. So wird zum einen an betroffenen Orten Grundwasser in die Keller gedrückt, zum anderen sickert Wasser aus den durchnässten Böden in die Flüsse, so dass die Pegel nur langsam fallen. Damit steht das Wasser auch weiter an etlichen Deichen und kann diese durchweichen. Weitere Einsätze von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk und freiwilligen Helfern sind also wahrscheinlich.