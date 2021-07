Hochwasser-Newsblog : Zufahrt zum Ahrtal überlastet – „Bitte reisen Sie nicht mehr ins Katastrophengebiet“

Foto: dpa/David Young 22 Bilder Schwere Schäden durch Überflutungen in NRW

Liveblog Düsseldorf Im Ahrtal in Rheinland-Pfalz wurden die Menschen am Morgen vor neuen Regenfällen gewarnt. Derweil ist die Hilfsbereitschaft so groß, dass die Polizei darum bittet, nicht mehr in die Gebiete zu reisen. Alle Entwicklungen im Newsblog.