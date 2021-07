Hochwasser-Newsblog : Überschwemmungen in Belgien – neuer Regen in NRW erwartet

Foto: dpa/David Young 22 Bilder Schwere Schäden durch Überflutungen in NRW

Liveblog Düsseldorf In Belgien sind bei erneuten Unwettern zahlreiche Autos weggeschwemmt und Menschen in Sicherheit gebracht worden. Ab dem Mittag rechnet der Wetterdienst auch in NRW mit neuem Regen. Alle Entwicklungen im Newsblog.