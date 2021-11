Hochwasserkatastrophe in NRW : Wiederaufbau in zerstörten Flutgebieten geht voran

Foto: dpa/Roberto Pfeil 16 Bilder So sieht es einen Monat nach der Flutkatastrophe in NRW aus

Düsseldorf Vier Monate nach der größten Hochwasserkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens hat Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) mit Blick auf den Wiederaufbau eine positive Zwischenbilanz gezogen.

Der Aufbau der öffentlichen Infrastruktur in den betroffenen Kommunen komme voran und auch die Infrastruktur für Telekommunikation, Trink- und Abwasser stehe wieder, sagte die Ministerin am Montag in Düsseldorf. Auch viele der zerstörten Verkehrsverbindungen könnten wieder genutzt werden.

Bei den Aufbauhilfen für die betroffenen Menschen sind nach Angaben der Ministerin aktuell 53 Prozent und damit 4.745 aller bisher 8.943 eingereichten Anträge in der Bewilligungsphase. Damit stünden 25 Millionen Euro zur Auszahlung für die Instandsetzung beschädigter Häuser und Wohnungen an. In einigen Fällen, in denen die beantragte Summe höher sei als der geschätzte Schaden, gebe es aber noch Klärungsbedarf.

Mit ebenfalls 25 Millionen Euro werde auch das von den Zerstörungen stark betroffene Krankenhaus in Eschweiler unterstützt, das inzwischen in Teilen wieder funktionsfähig sei, so die Ministerin weiter. Weitere drei Millionen erhalte ein Träger der Eisenbahn-Infrastruktur.

Für die Bewältigung der Hochwasserschäden in NRW und dem ebenfalls betroffenen Rheinland-Pfalz haben Bund und Länder den mit 30 Milliarden Euro bislang größten Aufbaufonds der Bundesrepublik aufgelegt. Von dieser Summe seien zwölf Milliarden Euro für NRW abrufbar, so Scharrenbach weiter. Zur personellen Unterstützung der Behörden rief die Ministerin pensionierte Mitarbeiter aus den Bereichen Städtebau und Bauordnung zur Mithilfe auf. Deren „Senior Expertise“ könne bei den Aufgaben für Planung und Bauen sehr hilfreich sein.

Foto: picture alliance / Kirchner-Media/Christopher Neundorf/Kirchner 22 Bilder Hitzewelle, Unwetter, Hochwasser - Wetterextreme in NRW 2021

Bei den rund 11.500 von der Flut geschädigten Unternehmen laufe für knapp 4.000 Betriebe und damit rund ein Drittel das Bewilligungsverfahren, wie der Beauftragte für den Wiederaufbau in NRW, Fritz Jaeckel, ausführte. Jaeckel plädierte zugleich für zügigen Wiederaufbau, der sich an den bestehenden Genehmigungsverfahren orientiert.

Gleichwohl sei eine regionalpolitische Auseinandersetzung darüber sinnvoll, wie man den Wiederaufbau mit einer krisenfesten Infrastruktur und einer an Hochwasser angepassten Bauweise verbinde. „Wir müssen leider damit rechnen, dass solche Situationen wegen des Klimawandels wieder passieren können“, betonte der Jurist Jaeckel, der bereits 2002 und 2013 in Sachsen den Wiederaufbau nach Flut und Hochwasser managte.

(mro/epd)