Der Rhein macht sich breit : Hochwassergucken mit Maske und Abstand

Duisburg In NRW-Städten entlang des Rheins steigen die Pegelstände. Noch aber können Schiffe fahren. In Duisburg schauten sich am Sonntag viele Spaziergänger das Hochwasser an.

Ein älteres Ehepaar steht am Sonntagmittag auf dem Deich in Duisburg-Ruhrort und beobachtet ein mit Containern beladenes Schiff, das gleich unter einer Brücke durchfahren muss. „Das wird knapp. Ich glaube, dass das schiefgeht“, sagt die Frau zu ihrem Mann. Das Wasser sei schon zu hoch; das Schiff werde die Brücke rammen, meint sie. Und tatsächlich sieht es aus der Ferne so aus, als ob das Schiff mit der Brücke kollidieren könnte. Doch es geht gut; das Schiff passiert die Brücke und fährt weiter Richtung Düsseldorf. „Siehst du“, sagt der Mann zu seiner Frau. „Jetzt können wir weitergehen.“

Viele Menschen in der Region haben am Sonntag bei sonnig-kühlen Temperaturen einen Ausflug an den Rhein gemacht, um sich das steigende Hochwasser aus der Nähe anzugucken. In Duisburg-Ruhrort, ein überregional bekannter Ort zum Hochwassergucken, hat der Pegel am Sonntag um 13 Uhr bei fast acht Metern gestanden – Tendenz: weiter steigend. Einige Rheinwiesen sind bereits überspült.

Von einem ganz großen Hochwasser ist man aber in Ruhrort noch weit entfernt, das haben auch Spaziergänger in Duisburg gesagt. „Das, was wir jetzt haben, ist noch nichts im Vergleich zu den Hochwassern, die wir hier schon einmal hatten“, sagt zum Beispiel Helmut Fischer, ein älterer Mann, der mit seinem Hund an den Rhein gekommen ist. Ohnehin sieht man viele Menschen, die ihre Hunde mitgebracht haben. Und viele junge Familien mit Kindern. Die meisten von ihnen eint: Sie machen Fotos vom Hochwasser. Und sie tragen Masken und halten Anstand zueinander – der Großteil zumindest.

Die Stadt Duisburg hat sich schon auf weiter steigende Pegelstände eingestellt. An den Zugängen zum Rhein stehen in Ruhrort Absperrungen mit dem Hinweis auf das Hochwasser. Andere Städte entlang des Rheins haben ebenfalls schon Maßnahmen ergriffen: Parkplätze in Rheinnähe sind zum Teil bereits gesperrt und dort parkende Autos abgeschleppt worden. Einige Gullys sind zudem abgedichtet worden, damit sie nicht überlaufen. In Köln sind sogar schon Schutzwände errichtet worden. Und auch die Abpump-Anlagen laufen.

In den nächsten Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Regen – zum Teil mit kräftigen Niederschlägen. Die Wasserstände im Rhein dürften deshalb weiter hoch bleiben. Gleichzeitig sorgen aber die kleineren Flüsse entlang des Rheins derzeit für Entlastung. An der Rur in der Eifel weisen die Wasserstände eine stagnierende bis leicht fallende Tendenz auf. Auch an der Sieg fallen die Pegelstände, wie es in einer Übersicht des Hochwasserinformationsdienstes heißt.

