Nach Regenfällen und Schneeschmelze Hochwasser in NRW – so ist die Lage in Köln und Düsseldorf

In Köln sitzt eine Möwe auf einem überfluteten Geländer am Rheinufer. Eine Kombination aus Regen und Tauwetter kann in Teilen Süd- und Westdeutschlands zu einem Problem an Flüssen werden. So steigen am Rhein die Wasserstände wegen der aktuellen Niederschläge in seinem südlichen Einzugsgebiet an.