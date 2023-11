Hochwasser in NRW Rheinpegel steigen von Köln bis Emmerich

Auch am Niederrhein steigen die Pegel seit Tagen stetig. In Emmerich, Wesel und Duisburg führt der Rhein bereits deutlich mehr Wasser als sonst. In Duisburg-Ruhrort stand der Pegel am Sonntagmorgen bei 7,84 Meter – 40 Zentimeter höher als noch am Freitag. In Düsseldorf-Kaiserswerth stellte die Fähre vorübergehend den Betrieb ein – voraussichtlich bis Mittwoch oder Donnerstag. Ebenfalls außer Betreib ist wegen des Hochwassers Die Fähre Düsseldorf-Urdenbach und Dormagen-Zons. In der Landeshauptstadt lag der Pegel am Sonntag bei 6,45 Meter – ebenfalls mit steigender Tendenz.