Höchststand für Dienstag erwartet Rheinpegel-Stände sind weiterhin hoch

In Köln hat der Wasserstand des Rheins am Montag die Sieben-Meter-Marke geknackt. An der Bastei zeigte der Pegel am Morgen 7,05 Meter an. Die Wege und Parkplätze am Ufer wurden hier gesperrt. Am Montagabend soll der Rhein nach Angaben der Stadtentwässerungsbetriebe Köln seinen vorläufigen Höchststand erreichen. Ab der Hochwassermarke 1 – 6,20 Meter – dürfen Schiffe in Köln nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und im mittleren Drittel des Flusses fahren. In Rodenkirchen wurde ein Schutztor bereits geschlossen, an der Porzer Groov gibt es erste Überflutungen.