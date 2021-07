Kritik an Krisenmanagement : Warnung wurde laut Ministerium an Städte und Kreise weitergeleitet

Düsseldorf Nach Kritik am Katastrophenmanagement der NRW-Landesregierung verteidigt sich diese. Warnungen des Deutschen Wetterdienstes seien an die betreffenden Kommunen weitergegeben worden.

Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat nach eigener Darstellung in der vergangenen Woche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) an die Städte und Kreise weitergeleitet. Grundsätzlich gelte im Katastrophenschutz aber ein Örtlichkeitsprinzip, so dass über Schutzmaßnahmen vor Ort zu entscheiden sei, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.