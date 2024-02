Pegelstände an Weser im Blick Hochwasserlage entspannt sich in NRW etwas

Mit den nachlassenden Niederschlägen in Nordrhein-Westfalen stagnieren die Wasserstände an zahlreichen Orten im Land wieder oder sinken allmählich. Allerdings lenkte das Landesamt für Natur- und Umweltschutz (Lanuv) den Blick am Sonntag auf die Oberweser: Am Pegel Vlotho in Ostwestfalen an der Weser sei der Informationswert 3 überschritten, es werde dort vor einem großen Hochwasser gewarnt. „Allerdings werden die Wasserstände dieser Pegel nicht das Niveau von Weihnachten 2023 erreichen“, hieß es. Stufe 3 warnt vor Überflutungen bebauter Gebiete in womöglich größerem Umfang.