Nur kurze Regenpause Keine Hochwasser-Entwarnung in NRW – Regionalbahn umgeleitet

An 20 Messstationen war die zweithöchste Warnstufe überschritten, die auf die Gefahr der Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller hinweist. Dabei ging es unter anderem um die Einzugsgebiete von Lippe, Ems und Ruhr. An 48 Messstationen Pegeln war die erste Warnschwelle überschritten, die auf die Gefahr hinweist, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können. An 9 Messstellen erreichte das Wasser sogar die dritthöchste Warnstufe. Die Pegel am Rhein und der Weser werden bei der Zählung nicht berücksichtigt. In Düsseldorf überschritt der Rhein an Heiligabend die Marke von sieben Metern.