Provisorische Deichsicherung in NRW „Fast 100 Kilometer Deich sind weiter ein Sanierungsfall“

Das diesjährige Hochwasser am Rhein mit unter 8 Metern Wasserstand in Emmerich sei alles andere als eine Bewährungsprobe gewesen, sagte Friedrich. Beim letzten sogenannten Jahrhunderthochwasser im Jahr 1995 habe der Rhein bei 9,84 Meter in Emmerich gestanden. Und künftig seien noch höhere Wasserstände möglich, wenn Schneeschmelze und Regen im Winter zusammenkämen. „Wir warten auf die Katastrophe“, sagte er. In Nordrhein-Westfalen leben nach offiziellen Angaben rund 1,4 Millionen Menschen am Rhein in Flussnähe.