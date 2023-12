Überschwemmungen in NRW Hochwasserlage leicht entspannt - aber bald kommt neuer Regen

An 18 Pegeln in NRW lagen am Mittwoch die Wasserstände über dem Schwellenwert der Stufe 2, bei der die einzelnen Grundstücke und Keller überflutet werden können. Ein Pegel an der Ems und drei an der Lippe verzeichneten dabei zunächst noch Anstiege, wie das Landesumweltamt berichtete. An weiteren 33 Pegeln anderer NRW-Gewässer wurde noch der Wert für die Stufe 1 überschritten, bei der land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können. Das Ministerium wies Mittwoch darauf hin, dass in Summe immer noch etwa die Hälfte aller 104 Hochwassermesspegel eine der drei Warnstufen erreiche.