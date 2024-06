Hochwasser in Süddeutschland Hier können Sie für die Betroffenen spenden

Während in vielen Hochwassergebieten schon aufgeräumt wird, bleibt die Lage vor allem an der Donau kritisch. In Regensburg sorgen nun durchweichte Böden für Gefahr. Zehntausende Rettungskräfte und Helfer sind in Bayern und Baden-Württemberg nach wie vor im Dauereinsatz. Wer die Geschädigten und Helfenden unterstützen möchte, kann sich an folgende Adressen wenden: