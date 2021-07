Laschet im Hagener Hochwassergebiet : „Das Wichtigste ist jetzt, zu helfen und denen Rückendeckung geben, die helfen”

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Hagen

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat seinen Aufenthalt in Süddeutschland abgebrochen und ist nach Hagen gefahren. Die Stadt hat es nach starken Regenfällen besonders stark vom Unwetter getroffen.

Es ist kurz nach halb zwölf, als die schwarze Dienstlimousine mit Aachener Kennzeichen auf dem Hof der Feuerwehr Hagen vorfährt und Armin Laschet aussteigt. Eigentlich sollte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat etwas früher in Hagen sein; aber im ebenfalls stark vom Starkregen betroffenen Altena, wo er zuvor gewesen ist, hat es etwas länger gedauert. Dort ist ein Feuerwehrmann beim Rettungseinsatz ums Leben gekommen. Laschet trägt Anzughose, weißes Hemd und eine dunkelblaue Jacke, die regenabweisend zu sein scheint. Gummistiefel hat er keine an. Hagens Bürgermeister Erik Schulz begrüßt ihn, dann verschwinden die beiden Männer im Gebäude der Feuerwehr.

Die Ruhrgebietsstadt Hagen mit rund 180.000 Einwohnern war nach den heftigen Regenfällen in der Nacht zum Mittwoch von Überflutungen besonders schwer betroffen. Ein Altenheim musste evakuiert werden. Stadtteile waren zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Teilweise waren Autos von den Wassermassen fortgespült worden. Hagen wird von den Flüssen Ennepe, Ruhr, Lenne und Volme durchflossen.

Nach einem Gespräch mit der Einsatzleitung, die ihm ein umfassendes Bild der Lage gibt, tritt Laschet im Gerätehaus der Feuerwehr vor die Kameras; hinter ihm stehen zwei Fahrzeuge der Feuerwehr, kurz bevor Laschet kommt, wird schnell noch ein drittes hereingefahren „Hagen ist ganz besonders von der Hochwasser-Katastrophe und Starkregen betroffen”, sagt er. Es habe keine andere Stadt in NRW gegeben, wo bereits am Mittwoch die Lage so angespannt gewesen sei wie hier. „Und deshalb habe ich meine Reise in Süddeutschland am Mittwoch abgebrochen und bin sofort nach Hagen gekommen”, so Laschet. Die Nacht habe er schon hier verbracht.

Während Laschet spricht, wird auf dem Gelände der Feuerwehr ein Panzer abgeladen, 44 Tonnen schwer. „Er war auch beim Elbhochwasser 2012 im Einsatz”, sagt ein Soldat. Insgesamt 250 Soldaten der Bundeswehr sind nach Hagen geschickt worden, zwei Bataillone. Sie sollen vor allem beim Aufräumen mit anpacken. Denn Hagen gehört zu den am stärksten betroffenen Städte in NRW; der Katastrophenfall ist ausgerufen worden. „Das ist schrecklich hier” sagt eine Anwohnerin. „Ich wohne mein ganzes Leben hier, aber sowas hat es noch nicht gegeben.” sie ist froh, dass Laschet zu ihnen nach Hagen gekommen ist. „Das zeigt, dass er sich für die Menschen hier interessiert. Ich weiß, dass auch Wahlkampf ist. Aber was soll er machen? Wenn er nicht kommt, wird er kritisiert. Und wenn er kommt, gibt es welche, die kritisieren, dass er nur aus Wahlkampfgründen gekommen ist”, sagt sie. Viele Hagener sind der gleichen Meinung.

Laschet sagt, dass er mit seiner Anwesenheit keine Bilder erzeugen möchte. „Das Wichtigste ist jetzt, zu helfen und denen Rückendeckung geben, die helfen”, betont der Christdemokrat. In Hagen könne man exemplarisch sehen, wie gut die Zusammenarbeit der Rettungskräfte mit den Krisenstäben funktioniere. „Man hat mir geschildert, dass man eine sehr gute Katastrophenplanung in NRW habe”, sagt der Ministerpräsident. Sehr schnell seien Kräfte auch aus anderen Städten und Kreisen aktivierbar; und auch die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr habe sich wieder einmal bewährt. Man habe am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Bereits am frühen Abend seien dann Kräfte in Hagen gewesen. „Sie haben die Wege frei gemacht.”

In Altena hatte Laschet am Morgen mit dem dortigen Landrat gesprochen - ganz bewusst ohne Presse. „Wir wollten die Menschen dort nicht noch mit weiteren Menschen belasten” so Laschet. In Altena ist die Zufahrt ins Krisengebiet nur noch mit Polizeiwagen möglich. „Dort sind Straßen in der letzten Nacht durch Schlamm- und Wassermassen weggerissen worden. Viele Menschen haben alles, was sie besitzen, verloren”, so der Ministerpräsident. Wegen der angespannte Lage hat er das Landeskabinett für Freitagfrüh zu einer Sondersitzung zusammengerufen.

Bislang sind insgesamt zwei Feuerwehrleute bei Rettungseinsätzen ums Leben gekommen - in Altena und in Werdohl; Letzter erlag einem Herzinfarkt. Eine Familie habe ihren Vater verloren, der sich für die Gemeinschaft eingesetzt habe. „kein Wort, das wir sprechen, kann diesen Verlust ersetzen” so Laschet.