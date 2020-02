Hochwasser in NRW : Pegelstände des Rheins steigen weiter an

Köln/Düsseldorf Die Pegelstände des Rheins sind in Nordrhein-Westfalen weiter angestiegen. In Düsseldorf wird das Tor zum Alten Hafen am Donnerstag geschlossen.

Laut Hochwassermeldedienst hat der Fluss am frühen Donnerstagmorgen in Duisburg-Ruhrort 8,32 Meter erreicht. In Köln lag der Pegelstand bei 7,9 Metern und in Düsseldorf bei 7,16 Metern.

Bereits am Mittwoch kam es durch das Hochwasser zu Einschränkungen für den Schiffsverkehr: Diese durften seit dem Morgen im Bereich Köln maximal mit Tempo 20 und in der Flussmitte fahren.

Foto: Andrea Röhrig 23 Bilder Düsseldorf bereitet sich auf erstes Hochwasser 2020 vor.

Einige Städte bereiteten sich auf mögliche Überschwemmungen vor. Beispielsweise in Köln wurde in der Nacht zum Mittwoch ein Hubtor geschlossen und mobile Schutzwände aufgestellt. Düsseldorf richtet sich auf das erste Rhein-Hochwasser des Jahres ein. Das Tor zum Alten Hafen wird am Donnerstag geschlossen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst in Essen (DWD) wird es in den kommenden Tagen kaum regnen. „Wir haben eine Hochdruckgebiet über ganz Deutschland“, sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstagmorgen. „Daher sollte es vor Samstag keinen Regen geben.“ Dadurch wäre genug Zeit, dass die Pegelstände wieder sinken können.

(top/dpa)