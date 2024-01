Hochwasserlage in NRW Was passiert, wenn der Deich bricht?

Durch den Dauerregen in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen steigen die Pegel vieler Flüsse derzeit wieder an, vor allem in Westfalen. So ist etwa der Wasserstand der Lenne am Mittwoch einen halben Meter höher als am Dienstag. Insgesamt ist die Lage im Land zwar weiter angespannt, aber noch nicht kritisch. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Zustand einiger Deiche, zumal bis Donnerstag weitere größere Regenmengen erwartet werden, etwa im Bergischen Land und in Teilen von Westfalen. Es wird befürchtet, dass Schutzdämme durchweichen oder nachgeben. Was passieren könnte, wenn ein Deich am Rhein bricht, hat der Deichverband Bislich-Landesgrenze gemeinsam mit den niederländischen Kollegen von Waterschap Rijn en Ijssel schon vor vier Jahren simulieren lassen – die Folgen für die Region wären verheerend.