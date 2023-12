Hochbegabte Kinder in NRW Friedrich, zehn Jahre alt, Mathestudent

Während andere Kinder seines Alters erste geometrische Formen in Mathe und englische Vokabeln lernen, sitzt Friedrich Wendt in einem Hörsaal der Universität Münster und befasst sich mit Funktionen und Graphen aus der Analysis, die der Professor an die Tafel schreibt. Vor wenigen Monaten hat der Junge nämlich begonnen, Mathematik zu studieren. Und zwar im Alter von zehn Jahren.