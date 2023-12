Sperrzone eingerichtet Zum ersten Mal in diesem Winter – Geflügelpest in NRW nachgewiesen

In Nordrhein-Westfalen gibt es in diesem Winter die ersten Fälle der hochansteckenden Geflügelpest. Betroffen ist zum zweiten Mal in dieser Woche das Betriebsgelände eines Züchters in Versmold, wie der Kreis Gütersloh am Freitag mitteilte. Das Friedrich-Löffler-Institut hat den Ausbruch in einem Enten-Kükenstall in Ostwestfalen nach Proben des Veterinäruntersuchungsamts in Detmold bestätigt. Bereits am Dienstag war in einem anderen Stall auf dem Betriebsgelände durch das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit der Ausbruch der Geflügelpest (Vogelgrippe) bestätigt worden.