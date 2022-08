Hitze ab Mittwoch : Hoch „Normen“ bringt 36 Grad nach NRW

Düsseldorf Auf NRW rollt die nächste Hitzewelle zu. Mit dem Hoch „Normen“ soll es in den kommenden Tagen bis zu 36 Grad heiß werden. Danach kühlt es sich deutlich ab.

Aktuell schlägt das Hoch „Normen“ um sich: In ganz Deutschland wird es wieder heiß - auch in Nordrhein-Westfalen. Einem Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge könne man sich in den kommenden Tagen auf sonniges Wetter und Hitze einstellen, die 40-Grad-Marke würde im Bundesland jedoch nicht geknackt. „Ab Mittwoch ist mit 31 bis 34 Grad zu rechnen, Donnerstag wird es mit 33 bis 36 Grad sogar noch heißer“, erklärt der Experte.