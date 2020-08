Immer heißer in NRW : Mittags schon 34 Grad in Köln und Düsseldorf

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen kommt ins Schwitzen. Schon Samstagmittag liegen die Temperaturen mancherorts bei 34 Grad - laut den Wetterexperten wird es noch heißer. Doch gibt es einen Hitzerekord?

Nordrhein-Westfalen steht der heißeste Tag des Jahres bevor. Schon am Samstagmittag zeigte das Thermometer in Köln, Düsseldorf und Geldern 34 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen mitteilte. Die Meteorologen erwarteten für den nördlichen Eifelrand und den Raum Duisburg am Samstag Temperaturen bis 38 Grad.

Für fast ganz Deutschland hat der DWD bereits eine Hitzewarnung ausgesprochen. Am Mittag zeigte laut DWD das Thermometer sogar auf dem Kahlen Asten bereits 27 Grad an. Münster und Aachen kommen bereits auf 33 Grad.

Wer sich derweil im Schwimmbad abkühlen möchte, der muss schon im Voraus ein Ticket reserviert und gebucht haben. In Düsseldorf waren bereits am Donnerstag keine Plätze mehr frei am Wochenende. Wegen Corona sind die Plätze in den Freibädern streng reglementiert. Mit etwas Glück könnte man jedoch noch ein freies Plätzchen an einem der vielen Badeseen ergattern - auch wenn dort ebenfalls der Zutritt nur für eine bestimmte Anzahl an Personen gestattet ist. Eine Übersicht über die schönsten Badeseen in NRW finden Sie hier.

Trotz der extremen Temperaturen, wird es wohl keinen Hitzerekord geben. „Einen neuen Rekord so wie vergangenes Jahr werden wir nicht kriegen“, sagte der Sprecher. „Aber es dürfte schon der heißeste Tag des Jahres werden.“ Temperaturen von mehr als 30 Grad seien im August keineswegs ungewöhnlich. Beachtlich sei allerdings die Zahl der heißen Tage in Folge.

2019 waren an einigen Orten in NRW Spitzentemperaturen über 41 Grad erreicht worden. Die bisher höchste Temperatur dieses Jahres hatte der DWD am 31. Juli in Weilerswist (Kreis Euskirchen) mit 36,9 Grad gemessen.

Auch in den nächsten Tagen soll es in NRW heiß bleiben mit Temperaturen über 30 Grad. Dass es über eine Dauer von sieben bis acht Tagen über 30 Grad heiß sei, sei schon „außergewöhnlich“, sagte der Sprecher.

