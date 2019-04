Kaum Niederschlag im April : Wetterdienst warnt vor weiterem Dürresommer

Düsseldorf Wenig Regen, trockene Böden: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer Dürre 2019, die die des vergangenen Jahres noch übertreffen könnte. Der Feuerwehrverband fordert mehr Mittel gegen Waldbrände.

Deutschland steuert nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) womöglich auf einen weiteren Dürresommer zu. „Sollte die trockene Witterung in den kommenden Monaten anhalten, könnte sich die Dürre des Jahres 2018 wiederholen oder sogar übertroffen werden“, sagte der Leiter der DWD-Agrarmeteorologie, Udo Busch, in Offenbach.

Auch in NRW mussten die Feuerwehren vor allem am vergangenen Wochenend mehrfach ausrücken, um Waldbrände zu löschen. So kam es zu einem Großeinsatz am Samstag, weil es im Hildener Stadtwald brannte.