Alles zum Sahara-Wetter : In ganz NRW gilt eine Hitzewarnung

Liveblog Düsseldorf Der Sommer in NRW dreht in dieser Woche richtig auf: Am Dienstag wird es nochmal ordentlich heiß - in Düsseldorf sogar am heißesten. Wir berichten fortlaufend über die Hitzewelle in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nirgendwo in NRW ist es heute so heiß, wie in Düsseldorf.

Viele Schulen haben entweder Hitzefrei oder verkürzten Unterricht