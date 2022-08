Mehr als 30 Grad : Deutlich mehr Hitzetage in NRW

Essen Die Zahl der Hitzetage mit 30 Grad Celsius und mehr hat im laufenden Jahr in NRW erneut deutlich zugenommen. An der Wetterstation Köln-Bonn ist der Rekordwert von 23 solcher extrem heißen Tage aus 2018 bereits erreicht. Zwei weitere Hitzetage können diese Woche hinzukommen.

An der Wetterstation Köln-Bonn sei der Rekordwert von 23 solcher extrem heißen Tage aus dem Jahr 2018 mit Stand Dienstag bereits erreicht. Zwei weitere Hitzetage an diesem Mittwoch und Donnerstag kämen hinzu, sodass dort ein neuer Rekordwert zu erwarten sei.

Etwas mehr Wasser im Rhein - Pegel in Emmerich wieder im Plus

An diesem Mittwoch soll es in NRW mit Temperaturen von 30 bis 34 Grad sehr heiß und trocken werden, am Donnerstag steigen die Temperaturen noch einmal auf 31 bis 35 Grad. In der Nacht zum Freitag sollen dann dichtere Wolkenfelder aufziehen und die Schauer- und Gewitterneigung zunehmen, sagte der DWD voraus.