Wegen der Hitze gibt es bei der Deutschen Bahn einige Weichenstörungen. Davon betroffen sind folgende Strecken: Sindorf und Düren: Dort kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Eine Störung an einem Stellwerk in Köln an der Frankfurter Straße beeinträchtigt den Zugverkehr von Köln Messe/Deutz in diese Richtung.



Die Züge der Linie RE8 werden zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Sie halten nicht am Köln/Bonner Flughafen. Wann die Störung behoben sein wird, ist laut Bahn noch unklar.



Eine wetterbedingte Störung an der Strecke verzögert außerdem den Zugverkehr zwischen Ratingen Ost und Essen Hbf. Davon betroffen sind auch Bahnen der S1 und S6 ab Düsseldorf. Auch wann diese Störung behoben sein wird, kann die Bahn noch nicht sagen.



Zwischen Duisburg Hbf und Krefeld-Uerdingen behindert ebenfalls eine Weichenstörung den Bahnverkehr. Die Züge halten möglicherweise nicht in Rheinhausen.