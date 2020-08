Wetterdienst warnt : Diese Gefahren birgt die Hitzewelle in NRW

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst warnt am heutigen Dienstag vor „extremer Hitze“. Gefährdet sind vor allem kranke und alte Menschen, aber auch Kinder. Ein Medizinmeteorologe erklärt, wie sich das Wetter auf unseren Körper auswirkt.

In Nordrhein-Westfalen bleibt es vorerst heiß: Auch am Dienstag soll es an Rhein und Ruhr bis zu 35 Grad warm werden. Das Sommerwetter soll sich bis Donnerstag halten, doch auch Gewitter mit Starkregen sind weiterhin möglich. Für die westliche Hälfte des Landes warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag zwischen 11 und 19 Uhr vor extremer Hitze. Es ist die erste Warnung dieser Art in diesem Jahr.

Was macht die Hitze so gefährlich? „Der Mensch hat eine Kerntemperatur von 37 Grad, seine Hauttemperatur beträgt 33 oder 34 Grad. Wenn es wie in den vergangenen Tagen draußen genauso warm ist oder sogar noch wärmer, kann sich der Körper nicht der überschüssigen Wärme entledigen“, erklärt Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD und Professor für Umweltmeteorologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. „Je mehr man sich bewegt, desto stärker steigt die Körpertemperatur.“ An einem gewissen Punkt komme der Körper an seine Grenzen: „Dann kommt es zum Kollaps, zur Dehydration, zum Sonnenstich oder im schlimmsten Fall sogar zum Tod.“