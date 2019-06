Alles zur Hitzewelle : Sonntag wird es nochmal heiß, dann kühlt es ab

Der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen appelliert in diesen Tagen an alle Ausflügler, keine Glasflaschen auf Wiesen oder im Wald zurückzulassen. Unter intensiver Sonneneinstrahlung können Scherben wie eine Brennlupe wirken und ausgetrocknete Gräser, Reisig und Hölzer entzünden. Waldbrände können auch durch weggeworfene Zigarettenstummel oder unbeaufsichtigte Grillfeuer entstehen.



In Düsseldorf musste die Feuerwehr am frühen Samstagnachmittag zu brennenden Büschen und einem Rasenstück an der Auffahrt zur Münchener Straße ausrücken. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar.



Wegen der Hitze steigt am Sonntag die Gefahr von Waldbränden landesweit auf die zweithöchste Stufe. Für die Region Lippstadt (Kreis Soest) sagt der Deutsche Wetterdienst am Sonntag die allerhöchste Warnstufe voraus.



Von März bis Oktober gilt im Wald ein gesetzliches Rauchverbot. Auch offenes Feuer ist verboten.