Heißester Tag des Jahres in NRW So schön ist der Sommer

NRW schwitzt! Nach einem heißen Start in die Woche wird es in Nordrhein-Westfalen am Dienstag zumindest gefühlt noch einmal wärmer. „Die Temperaturen sind mit maximal 34 Grad etwa so wie am Montag, durch die wesentlich feuchtere Luft wird es sich aber deutlich schwüler anfühlen“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Für NRW hat der DWD bereits heute eine Hitzewarnung herausgegeben. Wo die Menschen in NRW am Montag Abkühlung fanden.