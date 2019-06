Hitze kehrt zurück nach NRW : Sonntag bis zu 36 Grad erwartet - zweithöchste Warnstufe für Waldbrandgefahr

Essen Die große Hitze kommt an diesem Wochenende nach Nordrhein-Westfalen zurück. Meteorologen erwarten Temperaturen von mehr als 30 Grad. Die Gefahr von Waldbränden steigt am Sonntag landesweit auf die zweithöchste Stufe.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit bis zu 35 Grad am Samstag und sogar 36 Grad am Sonntag. Regen ist bis mindestens Mittwoch nicht in Sicht. „Vielleicht gibt es Montag oder Dienstag vereinzelte Schauer“, sagte DWD-Meteorologe Daniel Tüns am Donnerstag.