Schon jetzt ist in den Freibädern in NRW viel los. Das zeigt ein Stichprobencheck im Freizeitbad De Bütt in Willich, im Freibad Angerbad in Ratingen (hier im Screenshot) und im Rheinbad in Düsseldorf. Die Daten stammen von Google. Der Anbieter wertet anhand der Standortdaten von Smartphone-Nutzern live aus, wie viel an einem Ort im Vergleich zum Durchschnitt los ist.