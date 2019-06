Über 30 Grad in NRW : An diesen Schulen gibt es Hitzefrei

Schüler haben Hitzefrei (Symbol). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Ab einer Raumtemperatur von 25 Grad darf in NRW-Schulen Hitzefrei gegeben werden. Dank Hoch Ulla dürften die diese Woche schnell erreicht sein. Wir haben nachgefragt, wie die Schulen in der Region mit der Hitze umgehen.

Bis zu 38 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst diese Woche im Rheinland - vielleicht sogar mehr. So heiß und trocken soll es werden, dass in NRW eine amtliche Wetterwarnung vor Hitze ausgesprochen wurde.

In Räumen ohne Klimaanlage werden diese Temperaturen schnell zur Belastung. Vor allem Schüler bekommen die Hitze in ihren Klassenzimmern schnell zu spüren. In NRW darf jede Schule selbst entscheiden, ob Hitzefrei gegeben wird oder nicht. Einzige Richtlinie: Unter 25 Grad Raumtemperatur darf kein Hitzefrei gegeben werden. Orientierungswert sind 27 Grad Raumtemperatur.

Tatsächlich gehen die Schulen in der Region sehr unterschiedlich mit der Hitzewelle um. Während manche den kompletten Unterricht ausfallen lassen, verkürzen andere die Unterrichtszeit. Wieder andere entschieden sich dagegen, den Unterricht zu ändern. An den meisten Schulen wird aber auch nach dem Hitzefrei eine Betreuung für die Schüler eingerichtet. Ein Überblick für einige Schulen in der Region:

Dormagen

Bettina-von-Arnim-Gymnasium: Montag nach der zweiten Stunde frei für die Sekundarstufe 1. Dienstag frei.

Leibniz-Gymnasium: Montag und Dienstag nach sechster Stunde frei für Sekundarstufe 1. Mittwoch bis Freitag macht die gesamte Schule nach der sechsten Stunde frei.

Norbert-Gymnasium: Dienstag und Mittwoch ist nach der sechsten Stunde für alle frei.

Bertha-von-Suttner-Gesamtschule: Die Sekundarstufe 1 hat die ganze Woche Hitzefrei nach der fünften Stunde.

Geldern

Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern: Dienstag und Mittwoch Hitzefrei ab 11.30 Uhr.

Lise-Meitner-Gymnasium: Dienstag und Mittwoch Hitzefrei ab 11.30 Uhr.

St.Michael Grundschule: Montag Hitzefrei. Die Schule entscheidet täglich neu, je nach Wetterlage.

Hilden

Berufskolleg Hilden: Kein Hitzefrei die gesamte Woche über.

Marie-Colinet-Sekundarschule: Hitzefrei am Montag und voraussichtlich auch den Rest der Woche.

Gesamtschule Haan: Dienstag Kurzunterricht. Ab Mittwoch wird von Tag zu Tag neu entschieden.

Kaarst

Albert-Einstein-Gymnasium Kaarst: Die Schulstunden am AEG werden am Dienstag und Mittwoch aufgrund der Hitze verkürzt. So dauert eine Stunde nicht mehr 45 Minuten, sondern nur noch 30. Nach der sechsten Stunde haben alle Schüler frei.

Georg-Büchner-Gymnasium Vorst (Stadtteil von Kaarst): Am GBG endet der Unterricht nach der regulären vierten Stunde, also um 11.30 Uhr. Anders als in Kaarst bleibt die weiterführende Schule aber in ihrem Stundenraster. Und: Am Mittwoch sind die letzten Abiturprüfungen, diese fallen natürlich nicht aus.

Leichlingen

Grundschulen: Die Grundschulen in Leichlingen geben Hitzefrei. Die Grundschule Büscherhof hat beschlossen, mit allen 237 Kindern am Donnerstag ins Freibad zu gehen, weil wegen der Hitze das Sportfest ausfällt.

Weiterführende Schulen: In Leichlingen schicken alle drei weiterführenden Schulen von Dienstag bis Freitag die Schüler um 11.45 Uhr nach Hause.

Leverkusen

In Leverkusen haben die meisten weiterführenden Schulen sogenannte Kurzstundenpläne gemacht. Je nach Ermessen der Lehrer erst gegen Mittag Ende.

Mönchengladbach

In Mönchengladbach haben viele Schulen noch Unterricht, weil die Eltern informiert werden müssen, bevor Hitzefrei gegeben wird.

Solingen

Humboldt-Gymnasium: Dienstag und Mittwoch ab 11.30 Uhr Hitzefrei. Das gilt für die Stufen 5 bis 9. Alle anderen müssen in der Schule bleiben.

Viersen

Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium: Für das Gros der Schüler (ausgenommen Oberstufen) endet die Schule am Dienstag und Mittwoch um 11.15 Uhr. Ausgenommen sind auch die achten Klassen mit ihren Berufserkundungstagen. Dort gibt es externe Partner.

Albertus-Magnus-Gymnasium: Die Schule endet am Dienstag und Mittwoch nach dem Mittagessen.

Clara-Schumann-Gymnasium: Der Unterricht geht Dienstag und Mittwoch bis 12 Uhr.

Anne-Frank-Gesamtschule: Der Schulleiter entscheidet jeden Tag aktuell, ob es Hitzefrei gibt. Am Montag konnten Schüler der Sekundarstufe 1 nach dem dem Mittagessen gehen, also gegen 13 Uhr.

Grundschulen: Viele nutzen Montag die Gelegenheit, die Eltern zu informieren, um ab morgen für den Rest der Woche Hitzefrei zu geben. Oft nach der vierten Stunde, 11.30 Uhr.

Gemeinschaftsgrundschule Rahser: Ab Dienstag ist nach der dritten Stunden (10.40 Uhr) Schluss. Am Mittwoch ist Lehrerfortbildung, da haben die Kinder ohnehin frei. Die Lehrer müssen arbeiten.

Wegberg

Erich Kästner Grundschule: Verkürzter Unterricht von Dienstag bis Freitag. Das bedeutet frei ab 11.30 Uhr und keine Hausaufgaben.

Wermelskirchen

Gymnasium Wermelskirchen: Dienstag und Mittwoch wird der Unterricht von 90 Minuten auf 60 verkürzt. Der Vormittagsunterricht endet folglich um 11.15 Uhr, der Nachmittagsunterricht um 12.30 Uhr.

Die Grundschulen haben bis auf die Grundschule Haiderbach ab 11.30 Uhr hitzefrei.

Wesel

Konrad-Duden-Gymnasium: Montag bis Mittwoch endet der Unterricht um 13.15 Uhr. Dann gibt es noch Mittagessen im Ganztagsgymnasium. Die Schule kündigt täglich bis 14 Uhr an, ob es am nächsten Tag Hitzefrei geben wird oder nicht. Schüler ab Klasse 10 werden auch nachmittags unterrichtet.

Weseler Gesamtschule Am Lauerhaas: Am Dienstag nach der sechsten Stunde Hitzefrei. Mittwoch bis Freitag ist ab der fünften Stunde frei.

Martini-Hauptschule: Von Montag bis Freitag ist nach der sechsten Stunde (11.50 Uhr) Schluss.

Wülfrath

Schüler der Grundschulen und der Jahrgangsstufe 5 und 6 dürfen nur nach Absprache mit den Eltern vor dem regulären Unterrichtsschluss entlassen werden. Schüler der Sekundarstufe II erhalten kein Hitzefrei.

Das Gymnasium Wülfrath handhabt es daher in dieser Woche so, dass die Schüler der 5. bis 9. Klasse nach der sechsten Stunde, also nach 13.20 Uhr, keinen Unterricht mehr haben.

Freien Aktiven Schule Wülfrath: Hier gibt es in der Regel kein Hitzefrei.

Xanten, Rheinberg, Alpen

Der Unterricht endet in den nächsten Tagen schon mittags.

An vielen Schulen sind die Unterrichtsstunden kürzer als sonst (zum Beispiel 60 statt 90 Minuten oder 45 statt 60 Minuten). Dadurch fällt kein Fach aus, und trotzdem endet der Unterricht gegen 11.30 oder 12.30, also um die Mittagszeit.

Eine Betreuung wird trotzdem angeboten.

In Xanten verschiebt das Stiftsgymnasium das Sportfest um eine Woche.