Sommer-Hitze in NRW : Hier lässt es sich aushalten

Sommer-Hitze in NRW

Düsseldorf Der Sommer gibt die ganze Woche lang Vollgas. Eine richtige Abkühlung bleibt selbst nachts aus. Wir geben Tipps, an welchen Orten in NRW es dauerhaft kühl ist.

Ventilatoren, Kühlpacks und diverse andere Life-Hacks bringen spätestens seit Dienstag nichts mehr: Die Wohnung ist aufgeheizt, es zirkuliert nur noch warme Luft. Die Sehnsucht nach Abkühlung steigt. In NRW gibt es aber viele Orte, an denen es recht kühl ist und auch bleibt.

Im Kölner Dom sind zum Beispiel kühle 21 Grad. In Shorts und Top sollte man dort dennoch nicht erscheinen. Domschweizer überwachen eine korrekte Kleiderordnung.

In Duisburg-Wedau gibt es die Sechs-Seen-Platte mit einem großen Strandbad und Spielplätzen für die Kleinen. Auch hier weht immer ein schöner Wind.

Außerdem gibt es an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen Tropfsteinhöhlen. Die Aggertalhöhle Ründeroth in Engelskirchen ist beispielsweise die längste Höhle im Rheinland. Über ihren Gewölben liegt massiver Schieferstein.