Immer mehr Hitzeperioden Ärzte und Apotheker fordern mehr Trinkwasserbrunnen in NRW

Die Ärzte und Apotheker in Westfalen-Lippe sprechen sich an den aktuellen Hitzetagen für den Ausbau von öffentlichen Trinkwasserbrunnen in den Innenstädten und Trinkwasserspendern in öffentlichen Gebäuden aus. „Gerade in Zeiten von Extremwetterlagen mit anhaltenden Hitzeperioden sei es erforderlich, dass die Menschen ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen können“, teilten die Ärztekammer und Apothekerkammer in Westfalen-Lippe gemeinsam mit. Dafür müssten es genügend leicht zugängliche Gelegenheiten geschaffen werden. Nicht nur am Arbeitsplatz oder Zuhause müssen die Menschen genügend trinken, sondern auch unterwegs, teilten die beiden Kammern für Heilberufe mit.