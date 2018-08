Hitze in NRW 2018: Mix aus Wolken und Sonne - es bleibt sehr warm

An keinem anderen Ort in Nordrhein-Westfalen war es am Dienstag so heiß wie in Bad Lippspringe bei Paderborn. Mit 34,8 Grad wurde dort die höchste Temperatur des Bundeslandes gemessen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch sagte. Platz 2 bei den Top-Temperaturen belegte am Dienstag das ebenfalls im Nordosten des Landes gelegene Lügde-Paenbruch (Kreis Lippe) mit 34,4 Grad. Der heißeste Tag des Jahres war das aber in NRW eindeutig nicht: Vergangene Woche wurden in dem Bundesland bereits über 38 Grad gemessen.