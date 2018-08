Hitze in NRW 2018: Ein Mix aus Wolken und Sonne - es bleibt sehr warm

Auch am Donnerstag über 30 Grad



Viel Sonne, trocken und in weiten Landesteilen schon wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad: Die Hitzewelle geht am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen nach einer kurzen Pause weiter.



Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchsttemperaturen zwischen 29 Grad in höheren Lagen und 34 Grad am Rhein. Nur vom Sauerland bis nach Ostwestfalen seien einzelne Schauer möglich.