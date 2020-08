Kostenpflichtiger Inhalt: Reflektierte Sonnenstrahlen : Bringt eine Glasfassade in Düsseldorf Autos zum Schmelzen?

Angeschmolzener Außenspiegel am Wagen von Katrin Fleischer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Es klingt wie in einem Science-Fiction-Film: In Düsseldorf sollen von einem Gebäude reflektierte Sonnenstrahlen Teile eines Autos zum Schmelzen gebracht haben. Eine Betroffene sagt, ihr Wagen sei so beschädigt worden.